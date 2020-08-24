أكثر من نصف إصابات كوفيد ـ 19 سُجلت في 3 دول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بآخر تطورات فيروس «كوفيد ـ 19» أن ثلاث دول في العالم من أصل 215 دولة ومنطقة تحملت أعباء أكثر من نصف إصابات كورونا المستجد في العالم وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند حيث سجلت مجتمعة 12 مليونا و590 ألف إصابة بكوفيد ـ 19 من أصل 23 مليونا و608 آلاف إصابة حول العالم بنسبة 53.3% من إجمالي الإصابات.

كما كشف البيانات المستمدة من إحصائيات المنظمات والهيئات ومراكز التسجيل العالمية إلى أن الدول الثلاث تحملت أيضا معظم الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد ـ 19 حيث سجلت مجتمعة حتى الآن 353 ألف إصابة من أصل 812 ألف إصابة بنسبة 43.4% من إجمالي الوفيات.

وتشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت حتى الآن 5 ملايين و874 ألف إصابة بكوفيد ـ 19 بنسبة 24.8% من الإصابات حول العالم، وحوالي 180 ألفا و605 حالة وفاة بنسبة 22.2% من إجمالي وفيات العالم، بينما سجلت البرازيل حتى الآن 3 ملايين و605 ألف إصابة بنسبة 15.2% من إجمالي الإصابات، وحوالي 114 ألفا و772 حالة وفاة بنسبة 14% من إجمالي وفيات كورونا المستجد في العالم، بينما سجلت الهند 3 ملايين و110 ألف إصابة بنسبة 13% من إجمالي الاصابات العالمية و57 ألفا و715 حالة وفاة بنسبة 7% من إجمالي وفيات العالم بسبب كوفيد ـ 19.



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