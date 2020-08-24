بدء الاستماع إلى شهادات ضحايا "سفاح المسجدين"

المصدر: د ب ا

مثل المواطن الأسترالي برينتون تارانت (29 عاما) أمام المحكمة العليا فى كرايستشيرش بنيوزيلندا اليوم الاثنين، بتهمة قتل 51 من المسلمين في مسجدين العام 2019.

واعترف تارانت بجريمته فى مارس الماضي في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل، وتهمة إرهاب واحدة.

وقال القاضي كاميرون ماندر إنه استقبل نحو 200 من بيانات الضحايا، فضلا عن أطروحات من منظمات المسلمين والمجتمع، وقال:" لقد قرأتها جميعا".

وقالت ميسون سلامة، التي قتل أبنها في أحد الهجومين، إن ابنها قتل بطريقة"غير إنسانية..." وأضافت: "لقد روع تارانت كل نيوزيلندا وأشاع الحزن في كل أنحاء العالم..".

وتلك هي المرة الأولى التي تستمع فيها المحكمة لموجز عن حقائق ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن تستمع هيئة المحكمة لشهادة 66 من ضحايا الهجومين خلال جلسات استماع على مدى أربعة أيام، قبل أن يصدر القاضي ماندر حكمه في القضية.

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