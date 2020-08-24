أوديو.. تصريحات صادمة في حق ترامب من شقيقته

المصدر: البيان الإلكتروني

وصفت شقيقة دونالد ترامب، ماريان، في تصريحات سُجِّلت سراً ونشرت أول أمس السبت في الولايات المتحدة الأمريكية عبر صحيفة واشنطن بوست، الرئيس الأمريكي بأنه "بلا مبادئ" و"قاس" و"كذاب" و"لا يمكن الوثوق به".

وهاجمت ماريان ترامب باري، القاضية الفدرالية السابقة، خصوصاً سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

والتسجيلات تعود في جزء منها لذلك العام، أي 2018، عندما أثيرت ضجّة كبيرة حول سياسات الهجرة الأمريكية، وهناك أيضاً تسجيلات أخرى من العام الماضي 2019، وفق "يورونيوز".

وقالت في التسجيلات، التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية إن "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية. وأضافت "ليس لديه أي مبادئ. ولا أيّ مبدأ".

وأشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".

وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب، التي نشرت أخيراً كتاباً يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب، الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب.

وقالت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل "كل هذا خداع. إنه خداع، ودونالد قاس".

وتؤكد شقيقة ترامب أيضاً أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضاً في كتاب ماري ترامب.

وقالت ماريان ترامب باري في التسجيل إن شقيقها "التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصاً آخر أدى الامتحانات عنه"، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص.

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