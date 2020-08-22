عقوبات أوروبية ضد تركيا تلوح في الأفق

المصدر: عواصم-وكالات

بالتزامن مع مواصلة تركيا تنقيبها عن الغاز في البحر المتوسط الذي يشهد توتراً ونزاعاً متصاعداً حول عمليات التنقيب هذه بين أوروبا وأنقرة، رجحت مصادر في الحكومة اليونانية أن يلجأ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.

ونقلت وسائل إعلام في أثينا أمس عن مصادر في الحكومة اليونانية قولها إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقده وزراء خارجيته الأسبوع المقبل، في ٢٧ و٢٨ أغسطس الجاري، وسيقدم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد وثيقة تُظهر للمجتمعين كيف انتهكت أنقرة سيادة قبرص واليونان على الجرف القارّي لكل منهما.

كما تحدثت المصادر الحكومية اليونانية أيضاً عن احتمال عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين مستشارين دبلوماسيين يمثلون كلاً من ألمانيا وتركيا واليونان وذلك في إطار استئناف الوساطة الألمانية بين أثينا وأنقرة.

وأضافت أن حكومة اليونان تؤيد العودة إلى الحوار، لكنها ترى في المقابل أن الأمر برمّته يعتمد على ما إذا كانت تركيا ستوقف استفزازاتها أم لا.

عمليات تنقيب

وفي تصريحات استفزازية للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوروبي،أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن بلاده ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر نشر سفينة تنقيب جديدة قرابة نهاية العام الجاري. وقال أردوغان بعيد إعلانه اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر الأسود، «سنسرّع عملياتنا في المتوسط مع نشر قرابة نهاية العام (سفينة التنقيب) كانوني، التي تجري صيانتها حالياً».

وهناك سفينة تنقيب أخرى وعدة سفن تركية للمسح الزلزالي في مناطق متنازع عليها في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص. ومنذ أسبوعين، أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس» ترافقها سفينتان عسكريتان إلى منطقة تطالب بها اليونان ما تسبب بتصعيد التوتر.

وساهم اكتشاف حقول غاز كبيرة في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة في تأجيج طموحات الدول المطلة. وكثّفت أنقرة التي وجدت نفسها مستبعدةً عن تقاسم هذه الحقول، عمليات التنقيب الأحادية ما أثار غضب جيرانها والاتحاد الأوروبي.

باريس - مريم بومديان

رحب دبلوماسيون وسياسيون أوروبيون ببياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية،، بوقف شامل لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين لـ«البيان» أن ذلك يعد نجاحاً للدبلوماسية المصرية و للإرادة العربية التي اتسمت بالحسم والردع المبكر، وفضح الدور التركي والدعوة لضرورة إخراجها من معادلة الأزمة ، وهي الخطوة التي تؤهل لمرحلة إقامة سلام وتوافق في ليبيا وإنهاء سنوات طويلة من الصراع.

خطوة جيدة

واعتبر، لوران فوليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية والباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بباريس، إعلان وقف شامل لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية أمراً جيداً، موضحاً أن ذلك يعني أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أدرك حجم الضغط الداخلي والخارجي حوله، وعدم جدوى التدخل الخارجي، خاصة أن أوضاع الليبيين باتت أسوأ.

والضغط الداخلي أصبح أكبر خطر يواجه الوفاق، لهذا لم يجد السراج سبيلاً أمامه إلا إجراء انتخابات جديدة «رئاسية وبرلمانية»، وبيان مجلس النواب الليبي أيضاً حكيم، ويرسم نقاطاً مهمة للحل، وهي جعل سرت عاصمة توافقية، ونزع سلاح المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وأشار، إنريك لورنت، الدبلوماسي الأسبق في وزارة الخارجية الإسبانية، ووكيل معهد الدراسات الدبلوماسية بمدريد، إلى أن «الطرف العنيد» في الأزمة الذي كان يرتكن على تركيا أدرك حجم الخسائر التي حاقت به، وبالتالي فالحل الوحيد الآن أمام الجميع لإنقاذ ليبيا هو الاتفاق، تحت إشراف دولي، وبواسطة عربية دولية.

حل أمني

أما لويس باسريمان، الدبلوماسي الأسبق بالخارجية الألمانية، فأكد أن ليبيا تحتاج إلى الحل الأمني أولاً، يمهد الأرض للحل السياسي، وأولى خطوات الأمن هو تفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة، ووقف الإملاءات الخارجية على أي طرف، وخاصة تركيا التي باتت عبئاً على حكومة الوفاق، وفي رأيي أن القاهرة ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذا الاتفاق المهم – وقف إطلاق النار- بضغط أمريكي أوروبي عربي، وهي خطوة تبشر بمزيد من الخطوات الإيجابية وصولاً لحل شامل.

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