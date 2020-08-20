خبير بريطاني: اللقاحات لن تنهي فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

قال خبير بريطاني اليوم الخميس، إن الإطلاق المتوقع لبرامج التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأشهر القليلة المقبلة سيساعد على الحد من انتشار الفيروس لكنه لن ينهي الجائحة.

وقال جون بيل الأستاذ بجامعة أوكسفورد في ندوة عبر شبكة الإنترنت استضافتها الجمعية الملكية للطب التي تتخذ من لندن مقرا لها "تساورني الشكوك في أن اللقاحات ستعمل بشكل محدود".

وقال بيل إن اللقاحات لن توفر مناعة كاملة "لكنها ستخفف من حدة المرض، وستكون بالتأكيد جديرة باستخدامها مع سكان البلاد".

وأوضح "لكنها لن تحل هذه المشكلة" مضيفا أنه يتوقع أن "يصاب بقية العالم بـ" كوفيد خلال فترة الشتاء".

وقال بيل، وهو أيضا مستشار حكومي للصحة العامة، إنه من المرجح أن تصل ذروة التفشي الثانية للعدوى في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2021.

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