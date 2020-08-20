تعرف على أكثر 20 دولة تضرراً من وفيات كورنا حول العالم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حصدت جائحة كوفيد ـ 19 حتى الآن أرواح 791 ألفا و377 شخصا في مختلف دول العالم وأصابت ما يزيد على 22 مليونا و627 ألفا آخرين وذلك منذ ظهورها في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي، وانتشارها بصورة سريعة في مختلف دول العالم في مطلع العام الجاري.

وبحسب الإحصائيات المستندة إلى بيانات المنظمات والهيئات الصحية العالمية فإن الولايات المتحدة تتصدر حاليا دول العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد ـ 19 ومضاعفاته حيث بلغ عدد ضحايا الوباء فيها 176 ألفا و377 حالة وفاة وإصابة حوالي 5 ملايين و700 ألف إصابة بالمرض، وجاءت البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات والإصابات جراء كورونا المستجد إذ سجلت حتى الآن 111 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و460 ألف إصابة.

وحلت المكسيك ثالثا من حيث عدد الوفيات إذ سجلت حتى الآن 58 ألفا و480 حالة وفاة، وإصابة ما يزيد عن 537 ألف إصابة، بينما جاءت الهند في المركز الرابع من حيث عدد الوفيات بعد تسجيل 54 ألف حالة وفاة جراء المرض، وإصابة 2.8 ملايين إصابة، يلها المملكة المتحدة بعد أن سجلت 41 ألفا و400 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد وتسجيل إصابات بلغت 322 ألف إصابة.

وتشير البيانات إلى أن إيطاليا تعد سادس دول العالم الأكثر تضررا من حيث الوفيات بسبب كوفيد ـ 19 وذلك بعد تسجيل 35 ألفا و412 حالة وفاة، و255 ألف إصابة بالمرض، يليها فرنسا التي سجلت حتى الآن حوالي 30 ألفا و468 حالة وفاة وإصابة 225 ألف إصابة،

وجاءت اسبانيا في المركز السابع عالميا من حيث عدد الوفيات حيث سجلت حتى الآن 28 ألفا و 800 حالة وفاة وتسجيل إصابات قدرت بنحو 388 ألف إصابة، يلها دولة بيرو التي سجلت 26 ألفا و834 حالة وفاة بسبب كوفيد ـ 19 وتسجيل 558 ألف إصابة، ثم يأتي تاسعا إيران التي سجلت 20 ألفا و264 حالة وفاة وإصابة 352 ألف إصابة، ثم روسيا في المركز العاشر بتسجيل 16 ألفا و100 حالة وفاة، و942 ألف إصابة.

كما أشارت البيات إلى أن كولومبيا سجلت حتى الآن حوالي 15 ألفا و979 حالة وفاة و502 ألف إصابة لتحل في المركز الحادي عشر عالميا من حيث أكثر الدول تضررا من وفيات فيروس كورونا المستجد، يليها جنوب أفريقيا في الترتيب الثاني عشر حيث سجلت 12 ألفا و423 حالة وفاة، وإصابة 596 ألف إصابة، يليها تشيلي بواقع 10 آلاف و578 حالة وفاة و390 ألف إصابة، ثم بلجيكا التي سجلت 9 آلاف و969 حالة وفاة وتسجيل إصابات بنحو79 ألفا و480 إصابة، يليها المانيا بعد تسجيل 9 آلاف و315 حالة وفاة جراء كورونا المستجد وإصابة 229 ألفا و826 إصابة.

وجاءت كندا في الترتيب السادس عشر من حيث أكثر الدول تضررا من وفيات كوفيد ـ 19 حيث سلجت 9 آلاف و49 حالة وفاة و123 ألفا و490 إصابة، يليها الأرجنتين التي سلجت 6 آلاف و330 حالة وفاة، و312 ألف إصابة، ثم باكستان بواقع 6 آلاف و200 حالة وفاة وتسجيل 291 ألف إصابة، ثم العراق بواقع 6 آلاف و121 حالة وفاة و188 ألف إصابة يليها في المركز العشرين من حيث الدول الأكثر تضررا من وفيات كوفيد ـ 19 جمهورية الاكوادور بتسجيل عدد وفيات قدرت بـ 6 آلاف و146 حالة وفاة، وتسجيل 104 آلاف إصابة.

وعلى النقيض هناك 24 دول حول العالم لم تسجل أيه وفيات جراء فيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينما هناك 3 دول فقط سجلت أقل من 10 إصابات بكوفيد ـ 19.

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