أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في كولومبيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحّة الكولومبية أمس الأربعاء أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى عتبة النصف مليون مصاب، توفي منهم لغاية اليوم حوالى 16 ألفاً.

وقالت الوزارة إنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13.056 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 502.178 مصاباً.

وأضافت أنّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 15.979 حالة وفاة.

وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، رابع أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً بالفيروس سواء من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات.

وفرضت السلطات في 25 مارس حجراً صحياً للحدّ من تفشّي الوباء ولا سيما في العاصمة بوغوتا التي تسجّل لوحدها ثلث الإصابات والوفيات. ومذاك مدّدت السلطات الحجر مرات عدة آخرها لغاية 30 أغسطس الجاري.

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