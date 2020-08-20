دراسة: احتمالات ضئيلة لانتقال «كورونا» في الطائرة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

طمأن باحثون ألمان إلى أن دراسة أجروها على ركاب إحدى الطائرات مارس الماضي أظهرت أن احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد خلال السفر جواً أقل مما كان متوقعاً.

وتناولت الدراسة القصيرة التي نشرت في مجلة «جاما نتوورك أوبن» ركاب طائرة حملت من مطار تل أبيب 102 راكب إلى مطار فرانكفورت الألماني في 9 مارس الماضي، أي قبل أن يصبح وضع الكمامات هو القاعدة، في رحلة استغرقت أربع ساعات و40 دقيقة.

وعندما علمت السلطات الألمانية أن بين ركاب الطائرة 24 سائحاً ألمانياً خالطوا مسؤولاً فندقياً مصاباً بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، قررت إجراء فحوص لهم فور وصولهم إلى فرانكفورت. وتبين أن سبعة منهم مصابون بالفيروس، في حين أن سبعة آخرين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لاحقاً.

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