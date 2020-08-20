أثينا تعرض حواراً مشروطاً على أنقرة

المصدر: أثينا- وكالات

أبدى وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيوتوبولوس استعداد بلاده للحوار مع تركيا بشأن الخلافات بين البلدين في منطقة شرق البحر المتوسط، لكن «بشروط».

ونقلت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية تصريحات للوزير، أمس، قال فيها، إن أثينا مستعدة لإجراء محادثات مع أنقرة، بشرط سحب الأخيرة سفنها الحربية وسفن التنقيب في منطقة الجرف القاري اليوناني. وتحدث باناغيوتوبولوس مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، مؤكداً أن «الحوار مع تركيا يجب أن يتم وفقاً للقانون الدولي».

كما تطرق الوزير إلى حادث التصادم بين سفينتين يونانية وتركية في البحر المتوسط بطريق الخطأ الأسبوع الماضي، مهنئاً قائد الفرقاطة «ليمنوس» بعد أن نجح في التخفيف من حدة الحادث.

وكشفت صورة الأضرار التي أصابت الجانب الأيمن من مؤخرة الفرقاطة اليونانية، إثر اصطدامها مع سفينة عسكرية تركية في منطقة تقع بين جزيرتي قبرص وكريت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز