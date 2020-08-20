الإصابات اليومية بكورونا تتخطى "عتبة" الإنذار البالغة في فرنسا

المصدر: أ ف ب

سجلت فرنسا أمس الأربعاء إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى وتيرة يومية منذ مايو، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية، في الوقت الذي يستعد فيه الفرنسيون للعودة من العطلة الصيفية.

وتم تأكيد 3,800 إصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ 24 الأخيرة، وفق ما أفادت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة.

وقالت الهيئة "كل المؤشرات تواصل الارتفاع، وانتقال الفيروس يتكثف".

ومنذ مايو الماضي لم يُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة يومية جديدة سوى يومي السبت والأحد في نهاية الأسبوع الماضي.

والأربعاء تخطت الإصابات في كل من منطقتي "إيل دو فرانس" حول باريس و"بروفانس ألب كوت دازور" حول مدينة مرسيليا "عتبة" الإنذار البالغة 50 حالة إصابة يومية جديدة لكل 100 ألف نسمة، وفق إدارة الصحة العامة.

وعلى الصعيد الوطني، تم تسجيل أكثر من 16,700 إصابة خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد الأشخاص في أقسام العناية المركزة بسبب الفيروس منخفضا نسبيا عند 374.

ومنذ ظهور فيروس كورونا أواخر العام الماضي، أصيب أكثر من 225 ألف شخص في فرنسا توفي نحو 30,500 منهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز