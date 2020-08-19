بريطانيا تبحث تفعيل اختبارات كورونا بمطاراتها وموانئها

المصدر: وام

تبحث السلطات البريطانية حالياً تفعيل عملية إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا في الموانئ والمطارات، من أجل اختزال المدة الزمنية المفروضة على القادمين من الخارج التي تبلغ أربعة عشر يوماً.

وقال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، في تصريح له، إن فرقاً طبية وإدارية تعمل على وضع منصات اختبار طبية في المطارات البريطانية من أجل فحص العائدين من السفر حال وصولهم، من أجل تلافي أية مضاعفات مرضية ناتجة عن حمل هؤلاء المسافرين العائدين للفيروسات والأمراض المعدية واختزال فترة الحجر المنزلي الطويلة التي باتت تفرض على كل شخص مسافر خارج الحدود البريطانية.

وأضاف هانكوك أن الإجراءات الجديدة تحتم على كل مسافر عائد دفع مبلغ مالي قدره 150 جنيهاً إسترلينياً، أي ماي عادل 200 دولار أمريكي مقابل إجراء الاختبار والفحص.

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