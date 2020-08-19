الخميس رأس السنة الهجرية (1442) في معظم الدول الإسلامية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتحرى غالبية دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم لعام 1442 هجرية اليوم «الأربعاء» الموافق 19 أغسطس الجاري، ويحدث الاقتران المركزي عند الساعة 02:42 صباحا بتوقيت غرينتش، وعليه من المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية يوم غد الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 في غالبية الدول الإسلامية.

وقال المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي، إن رؤية الهلال اليوم الأربعاء ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من معظم شرق العالم الإسلامي ووسطه، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب أفريقيا ومعظم الأمريكيتين، بينما تكون رؤية الهلال من أمريكيا الوسطى وما حولها ممكنة بسهولة بالعين المجردة.

وأشار عودة إلى أنه من المتوقع أن توافق رأس السنة الهجرية يوم «الجمعة» في الدول الإسلامية التي تقع شرق العالم الإسلامي وتشترط رؤية الهلال بالعين المجردة مثل باكستان.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 18 أغسطس في الإمارات والمملكة العربية السعودية فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تشير إلى أنه في أبو ظبي يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و56 دقيقة، والرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط وبصعوبة، وفي مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و43 دقيقة، والرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط بصعوبة أيضا.

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