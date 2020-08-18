آخر تطوّرات تفشّي فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الفرنسية "الثلاثاء" أن وضع الكمامة سيكون "إلزاميا" في الشركات بما في ذلك في المكاتب المفتوحة تلبية لدعوات خبراء الأوبئة للحد من مخاطر انتقال العدوى.

والبروتوكول المعمول به حاليا يفرض وضع الكمامات داخل الشركات في فرنسا فقط عندما يكون من المستحيل الحفاظ على تباعد لمسافة متر واحد.

تشدد الرقابة

حظرت كوريا الجنوبية التي نجحت حتى الآن في احتواء الوباء بفضل استراتيجية تعتمد على اجراء فحوص لكشف الإصابة على نطاق واسع وتتبع المخالطين، التجمعات الكبرى وأمرت بإغلاق الملاهي الليلية والمتاحف وبعض المطاعم في سيول ومنطقتها بسبب ارتفاع عدد الحالات.

الوفيات

أودى فيروس كورونا المستجد ب774,832 شخصا في العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور المرض في نهاية ديسمبر بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وأحصيت أكثر من 21,936,820 إصابة رسميا في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 170,497 وفاة من أصل 5,438,325 إصابة.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً هي البرازيل حيث سجلت 108,536 وفاة تليها المكسيك مع 57,023 وفاة والهند مع 51,797 وفاة وبريطانيا مع 41,369 وفاة.

بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد بلجيكا الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات قياسا بعدد سكانها مع 86 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (80) وإسبانيا (61) وبريطانيا (61) وإيطاليا (59).

نيوزيلندا

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إعلان دونالد ترامب عن ارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل خرج عن السيطرة بأنه "خاطئ".

وكان الرئيس الأمريكي قال ان هذا البلد سجل "ارتفاعا ضخما" في عدد الحالات وعلى الأميركيين تجنب زيارته.

وردت أرديرن بالقول "سيتبين بسهولة لكل الذين يتابعون الوضع أن لا مقارنة بين تسع حالات في يوم واحد في نيوزيلندا مع عشرات آلاف الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة".

إلغاء

أعلنت متاجر التجزئة البريطانية "ماركس أند سبنسر" الثلاثاء أنها ستلغي سبعة آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب تداعيات الوباء وتراجع ارتياد المتاجر.

واوضحت المجموعة التي توظف أكثر من 80 ألف شخص حول العالم، في بيان أن هذا الإلغاء سيتم بشكل خاص على أساس تطوعي أو من خلال التقاعد المبكر.

إصابة وزير

اصيب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا المستجد. وكان يفترض أن يشارك الأربعاء في الاجتماع الـ 21 للجنة المتابعة الوزارية لاتفاق خفض الانتاج النفطي بين الدول الأعضاء في منظمة اوبك وغير الأعضاء فيها. وفي سان بطرسبورغ اصيب حوالي ثلاثين راقصا من مسرح مارينسكي بفيروس كورونا ما اضطره إلى تأجيل العروض.

تأجيل

أعلن ناديا بوردو ونانت أن مباراتهما ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي كانت مقررة "السبت"، ستجري الجمعة بعد تأجيل اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد بين مرسيليا وسانت إتيان.

وكانت رابطة الدوري أعلنت تأجيل مباراة مرسيليا وسانت إتيان إلى منتصف سبتمبر بعد تأكيد الفريق المتوسطي وجود ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وارتفع عدد الحالات في صفوف الفريق الجنوبي إلى أربع بعد أولى تم الكشف عنها الخميس الماضي.

ويعد قرار تأجيل المباراة الافتتاحية ضربة قاسية للبطولة التي تم انهاؤها مبكرا في الموسم الماضي نتيجة "كوفيد-19" ما يطرح تساؤلات حول امكان اقامة بطولة سلسة في الموسم الجديد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز