الصحة العالمية: لن يتمكن بلد وحده من حماية نفسه من كورونا

المصدر: وام

نبه الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن بلدا وحده لن يتمكن من حماية نفسه ومجتمعه من فيروس كورونا ما لم تحصل كافة الدول على الحماية.

وحذر غبريسيوس فى مؤتمر صحفي اليوم في جنيف دول العالم من اقتراف نفس الخطأ الذي حدث عند انتشار فيروس كورونا وازدياد الحاجة حول العالم لأدوات ومعدات الحماية الشخصية والاقنعة التي يرتديها الاشخاص وذلك عند توزيع أي لقاح ناجع للفيروس.

وناشد دول العالم مشاركة الامدادات الطبية والتكنولوجيا الخاصة بمكافحة الفيروس بشكل استراتيجي موضحا أن العالم سيكون بحاجة إلى انتاج مليارات الجرعات من اللقاحات لفيروس كورونا.

وقال إن المنظمة ستعمل على أن يكون الحصول على اللقاحات والعلاجات وتوزيعها متساويا وعادلا بين الدول، مؤكدا على الحاجة إلى تخطيط على أعلى المستويات للوصول إلى حل يضمن النفاذ العادل والمتساوي إلى العلاجات والادوات واللقاحات لوقف الفيروس.

وردا على اسئلة الصحفيين قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايك رايان إن العالم مازال بعيدا للغاية عن المناعة الجماعية للمجتمعات ولم يقترب من المستوى المطلوب لتلك المناعة الجماعية لوقف انتشار الفيروس "وحتى الان لا يمكن اعتبار مسألة الحماية الجماعية حلا".

أما خبيرة المنظمة المختصة بالوقاية من فيروس كورونا الدكتورة ماريا فانكيركوف فقالت انه واستنادا إلى الدراسات المنجزة حتى الان فان اقل من 10% من السكان لديهم أدلة بتكوين أجسام مضادة للفيروس وبالتالي مناعة من الاصابة لكنها أكدت انه من غير المعروف بعد مدى استدامة مناعة الشخص بعد إصابته وتعافيه أو قوتها.

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