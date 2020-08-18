زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب وسط الفلبين

المصدر: د ب ا

ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر وسط الفلبين، اليوم الثلاثاء، وتسبب في إسقاط هياكل خفيفة ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، حسبما ذكر مسؤولون.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد خمسة كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات /430 كيلومترا جنوبي مانيلا/.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ، حسبما ذكر مدير المعهد، ريناتو سوليدام.

وأضاف: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم.

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