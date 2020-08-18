أمريكا تدعم قبرص ضد استفزازات تركيا

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

مع استمرار تركيا في استفزازها للمجتمع الدولي بإعلانها مواصلة توسيع نطاق عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، أعلنت الولايات المتحدة دعمها لقبرص، حيث أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل أن بلاده تريد تعاوناً أوثق بشأن تطوير اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط «ذي الأهمية الاستراتيجية»، وتدعم حق قبرص في استغلال رواسب الهيدروكربون المكتشفة في مياهها.

وقال هيل، إن تطوير الهيدروكربونات يهدف إلى «توفير أمن طاقة دائم وازدهار اقتصادي في جميع أنحاء البحر المتوسط»، وفقاً لسفارة الولايات المتحدة في قبرص.هذا وصدر البيان بعد أن التقى هيل وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس لمناقشة «الأهمية الاستراتيجية المتزايدة» لشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

وجاءت زيارة هيل القصيرة إلى قبرص وسط توترات عسكرية متزايدة، بشأن تنقيب تركيا عن الغاز في المياه، التي تقول اليونان وقبرص- العضوان في الاتحاد الأوروبي- إنهما يتمتعان بحقوق اقتصادية حصرية فيها.

وقال بيان السفارة الأمريكية إن هيل «أعاد تأكيد الدعم الأمريكي لحق جمهورية قبرص في استغلال مواردها الطبيعية».

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