الصحة العالمية: شفاء 1.5 مليون مصابا بكوفيد ـ 19 في شرق المتوسط

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة



أكدت احصائيات منظمة الصحة العالمية شفاء مليون و468 ألف حالة شفاء من فيروس كوفيد ـ 19 في دول إقليم شرق المتوسط الذي يضم دولة الإمارات و 18 دولة عربية أخرى إضافة إلى إيران وأفغانستان وباكستان وذلك من أصل مليون و737 ألف مصاب بنسبة شفاء عامة بلغت 84.5%، إلى جانب تسجيل 64 ألف حالة وفاة.

وكشفت البيانات أن دولة الإمارات من بين 6 دول من دول إقليم شرق المتوسط التي تعد الأكثر شفاء بنسبة 90% بجانب السعودية والبحرين وعمان وباكستان.

وبحسب البيانات المعتمدة سجلت الإمارات 57 ألفا و694 حالة شفاء من أصل 64 ألف و321 إصابة و364 حالة وفاة، فيما سجلت المملكة العربية السعودية 266 ألفا و945 حالة شفاء من أصل 298 ألف و542 إصابة وتسجيل 3408 حالة وفاة، وسجلت مصر 59 ألفا و743 حالة شفاء من أصل 96 ألف و475 إصابة ووفاة 5160 حالة.

كما اظهرت البيان أن حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق بلغت 125 ألفا و374 حالة من أصل 176 الف و931 إصابة وتسجيل 5860 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء في الكويت 68 ألفا و135 حالة شفاء من أصل 76 ألفا و205 إصابة إلى جانب 501 حالة وفاة، وسجلت عمان 77 ألفا و812 حالة شفاء من أصل 83 ألفا و226 إصابة ووفاة 588 جراء المرض.

وتعد إيران باكستان والمملكة العربية السعودية من أكثر دول الإقليم تسجيلا لإصابات كورونا بينما تعد سوريا واليمن وتونس والصومال وجيبوتي من أقل دول الإقليم تسجيلا للإصابات.

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