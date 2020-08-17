روسيا: 55 وفاة و4892 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

سجلت روسيا 55 حالة وفاة و4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 68 وفاة و4969 إصابة أمس ما يمثل انخفاضاً في معدل الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 15740 حالة وفاة والإصابات 927745 إصابة.

وأشار إلى أن عدد المرضى الذين تم شفاؤهم في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 3133 ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 736101 شخص، ما يمثل 79.3% من إجمالي عدد المصابين في روسيا.

من جهتها، قالت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إن مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك باشر اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز