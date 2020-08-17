علماء يفجرون مفاجأة.. فيروس كورونا نشأ في الصين عام 2012

ترجمة راضية آيت خداش

قال العلماء إن فيروس كورونا ظهر لأول مرة بين العمال الذين يزيلون براز الخفافيش من المناجم الصينية في عام 2012 وليس في سوق ووهان.

ويعتقد العلماء أن الفيروس قد بدأ بالفعل على بعد 1000 ميل من السوق الرطب في ووهانن، إذ أصيب ستة من عمال المناجم بفيروس شبيه بالالتهاب الرئوي في منجم موجيانغ بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين قبل ثماني سنوات.

وأمضى عمال المناجم أسبوعين في إزالة براز الخفافيش مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم بسبب الفيروس، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

ووصف الطبيب لي شو، الذي عالج عمال المناجم، كيف عانى المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال جاف، وألم في الأطراف، وفي بعض الحالات من صداع.

وهذه هي الأعراض التي نربطها الآن بكوفيد 19، وفقًا لعالم الفيروسات جوناثان لاثام وعالمة الأحياء أليسون ويلسون.

وقرأ لاثام وويلسون، اللذان يعملان في مشروع لموارد العلوم البيولوجية غير الربحي في إيثاكا، الأطروحة التي كتبها طبيب صيني عالج عمال المناجم.

وقالا إن الدليل في الأطروحة قادهم إلى "إعادة النظر في كل شيء" اعتقدوا أنهم يعرفونه عن الوباء. ويعتقدان بأن الفيروس ، الذي أودى بحياة أكثر من 760 ألف شخص في جميع أنحاء العالم ، تطور داخل المناجم وكان شديد التكيف مع البشر.

وتم أخذ عينات أنسجة من عمال المناجم المصابين إلى مختبر ووهان بواسطة الطبيب، حيث اعتقد الكثيرون أن الفيروس قد تسرب منه.

ثم وجد العلماء في المختبر أن مصدر العدوى هو فيروس كورونا شبيه بالسارس من خفاش حدوة حصان صيني.

وكان يُعتقد أن السوق ووهان هو مصدر الفيروس الذي انتشر في ديسمبر 2019.

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