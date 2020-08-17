أوروبا تطالب تركيا بالوقف الفوري للتنقيب في «المتوسط»

المصدر: (بروكسل - وكالات)

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أنقرة إلى أن توقف فوراً أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط، بعد إعلان تركيا توسيع هذه العمليات. وقال المسؤول الأوروبي في بيان نشره مكتبه في بروكسل، إن إعلان تركيا تجديد أنشطة الحفر من قبل سفينة يافوز في منطقة بحرية حددتها قبرص ومصر هو مدعاة للأسف ويؤدي إلى مزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق البحر المتوسط.

وأضاف بوريل أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط يسهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات، كما لن يسهم في خفض حدة التوتر الذي هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة، كما أكد مجدداً وزراء الخارجية، الجمعة، خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين. ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، السلطات التركية إلى وقف أنشطتها فوراً وإطلاق حوار بحُسن نية مع الاتحاد الأوروبي. وفي يوليو الماضي، كلف بوريل التحضير لتدابير مناسبة لمواجهة التحديات التي تطرحها تركيا. وتعهّد بأن يعرض على الوزراء عدة خيارات خلال اجتماعهم في برلين أواخر أغسطس.

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