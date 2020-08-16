وفاة روبرت ترامب.. الشقيق الأصغر للرئيس ترامب عن عمر 71 عاماً

ترجمة راضية آيت خداش

أعلن دونالد ترامب، في بيان ، أن روبرت ترامب (71 عاما) ، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توفي أمس السبت في أحد مستشفيات نيويورك.

وقال ترامب: "بقلب حزين أعلن وفاة أخي الرائع روبرت،. لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيرًا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد.. روبرت أحبك أرقد بسلام."

ومن المتوقع أن يحضر دونالد ترامب جنازة شقيقه. لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن تفاصيل الجنازة.

وكتبت إيفانكا ترامب على تويتر مساء السبت: "عمي روبرت ، نحبك. أنت في قلوبنا دائمًا".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مرض روبرت ترامب، ولكن شخصاً قريبا صرح لشبكة CNN إنه كان مريضًا لعدة أشهر.

وخلال إفادة بالبيت الأبيض يوم الجمعة، رفض ترامب إمداد الصحفيين بتفاصيل عن مرض شقيقه.

وقال ترامب يوم الجمعة عندما سئل عن شقيقه: "لدي أخ رائع. لدينا علاقة رائعة لفترة طويلة، وهو في المستشفى الآن".

وأضاف "آمل أن يكون على ما يرام، لكنه يمر بوقت عصيب".

وشغل روبرت ترامب منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب.

وُلد روبرت ترامب في عام 1948 وكان أحد الأشقاء الأربعة للرئيس، بما في ذلك الراحل فريد ترامب الابن، وكان مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا سابقًا في منظمة ترامب. تزوج من آن ماري بالان في وقت سابق من هذا العام وكان متزوجًا سابقًا من بلين (بيرد) ترامب.

قبل وفاته ، أقام روبرت ترامب في ميلبروك، نيويورك، في وادي هدسون.

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