أوروبا تبرم اتفاقية لشراء 400 مليون جرعة لقاح لكورونا

المصدر: عواصم – وكالات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إبرام أوروبا اتفاقية أولية مع شركة «أسترازينيكا» للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

وغرّدت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عبر «تويتر» قائلة: «أوفينا بوعودنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على صحة الأوروبيين وشركائنا العالميين، أقوياء معاً».

وكانت فون دير لاين قد صرّحت في وقت سابق بأنها تأمل في وصول لقاح إلى الأسواق «قبل الخريف، بدعم من الاتحاد الأوروبي».

وطرح الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، خطة للمساعدة في إنتاج اللقاح الذي تطوره شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية ضد كورونا المستجد، في المكسيك والأرجنتين بدعم من الملياردير كارلوس حلو، أغنى رجل في المكسيك، ومؤسسته. وتعهد الرئيس المكسيكي بتوفير اللقاح مجاناً، وللجميع.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لوبيز أوبرادور القول إن تكلفة توفير لقاح «أسترازينيكا» في جميع أنحاء المكسيك لن تتجاوز 25 مليار بيزو (1.26 مليار دولار)، مشيرة إلى أن سيلفيا فاريلا، رئيسة «أسترازينيكا» في المكسيك ذكرت أن تكلفة اللقاح لن تزيد على 4 دولارات لكل جرعة.

ولم تفصح المكسيك عن كيفية توفير اللقاح للجميع في الوقت الذي تتجه فيه إلى إنشاء مؤسسة عامة؛ لتوزيع المستحضرات الطبية بهدف حل مشكلة نقص الأدوية في البلاد.

إلى ذلك قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد ضد فيروس كورونا سيتم نشرها ربما يوم الاثنين المقبل.

وقلل موراشكو من شأن الانتقادات الموجهة للقاح الجديد، قائلاً: «ترتبط حقيقة هذه الشائعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أجريت للحصول عليه».

وأضاف: «الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا»، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار التجارب السريرية على لقاح كورونا.

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