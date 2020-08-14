حصيلة فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 754,649 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين نهاية ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً إصابة 20,962,510 أشخاص على الأقل في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 12,789,500 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ولدى عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وسجلت الخميس 9933 وفاة جديدة و291,893 إصابة جديدة في أنحاء العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في أرقامها الأخيرة هي البرازيل (1262) والولايات المتحدة (1120). وارتفعت حصيلة الضحايا في البيرو أيضا (+3935 وفاة)، لكن الجزء الأكبر منه لم يسجل خلال الساعات الـ24 الماضية.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 167,253 وفاة من أصل 5,254,878 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 1,774,648 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 105,463 وفاة من أصل 3,224,463 إصابة تليها المكسيك مع 55293 وفاة (505,751 إصابة) والهند مع 48040 وفاة (2,461,190 إصابة) والمملكة المتحدة بتسجيلها 41347 وفاة من أصل 313,789 إصابة (لم تتغير الحصيلة منذ الأربعاء)، وقد تم تخفيض الحصيلة في بريطانيا بعد مراجعتها (-5429) بتغيير منهجية التعداد في انكلترا.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد بلجيكا الدولة التي لديها أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لعدد سكانها إذ سجلت 86 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (78) وإسبانيا (61) والمملكة المتحدة (61) وإيطاليا (58).

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) من أصل 85786 إصابة (1030 إصابة جديدة بين الخميس والجمعة) تعافى منها 79462 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الجمعة حتى الساعة 11,00 ت غ 235,152 وفاة من أصل 5,929,075 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 209,561 وفاة من أصل 3,459,589 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 176,303 وفيات (5,375,906 إصابات).

وسجّلت آسيا 77067 وفاة (3,789,725 إصابة) والشرق الأوسط 31479 وفاة (1,296,500 إصابة) وإفريقيا 24679 وفاة (1,086,549 إصابة) وأوقيانيا 408 وفيات (25172 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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