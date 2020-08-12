بوتين: هذا ما شعرت به ابنتي بعد اللقاح!

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت إحدى ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا وكاتيرينا، في التجارب السريرسة على اللقاح "سبوتنيك في" الذي أعلن عنه رسميا الثلاثاء، كأول صيغة تظهر في العالم حتى الآن للعلاج بالتطعيم من "كورونا" المستجد.

وكان بوتين قد أعلن عن مشاركة ابنته، بقوله: "لقد حصلت إحدى بناتي على اللقاح. وفقًا لما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلا أنه لم يحدد أياً من الابنتين وهما طبيبة الأطفال Maria Vorontsova البالغة 35 سنة، والشهيرة باسم Maria Faassen أيضاً، أو الأصغر منها بعام، وهي Katerina Tikhonova المعروفة كسيدة أعمال وراقصة "أكرو" منذ سنوات، وفقاً لموقع "العربية".

والمرجّح أن الأكبر سنا، هي من تلقت التطعيم التجريبي بذراعها، وكان ذلك في يوليو الماضي، لأنها طبيبة ولديها تعامل سابق مع التطعيم واللقاحات. لكن، بمعزل عمن أخذت التطعيم، فإن وكالة انترفاكس الروسية، نقلت عن بوتين قوله، إن ابنته شعرت بارتفاع حرارتها درجة واحدة فقط، فأصبحت 38 بعد التطعيم الأول، وعادت طبيعية إلى 37 في اليوم التالي، وفيه ارتفعت إلى 38 مجدداً بعد تلقيها الجرعة الثانية من التطعيم، وبعد أن أصبح لديها كمية كبيرة من الأجسام المضادة، سارت الأمور على ما يرام" كما قال.

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