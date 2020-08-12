اليونان تطلب اجتماعاً أوروبياً عاجلاً بشأن تركيا

المصدر: (أثينا - أ.ف.ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، في خطوة فاقمت التوترات بين البلدين. وقال مكتب رئيس الوزراء، إن «وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة». وكان متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حضّ على «الحوار»، معتبراً أن الوضع «مثير جداً للقلق».

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