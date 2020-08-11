اليونان: سنطلب اجتماعاً عاجلاً للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا

المصدر: أ ف ب

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، في خطوة فاقمت التوترات بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة".

وكان متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حضّ في وقت سابق اليوم على "الحوار"، معتبراً أن الوضع "مثير جداً للقلق".

وقال المتحدث بيتر ستانو للصحافة: "لا يمكن لي القول ما إذا كان سيتخذ قرار اليوم. لكن، بالطبع، نحن متفقون على أن الوضع في شرق المتوسط مثير جداً للقلق ويجب تسويته عبر الحوار"، مضيفاً أن بوريل "يبذل كل الجهود الضرورية" في هذا الاتجاه.

يأتي ذلك غداة اتهام أثينا لأنقرة بـ"تهديد السلام" في شرق المتوسط، معتبرةً أن دخول سفينة المسح الزلزالي التركية "عروج ريس" إلى تلك المنطقة، أمس، يشكّل "تصعيداً جديداً خطيراً"، و"يظهر" الدور "المزعزع للاستقرار" الذي تقوم به تركيا.

وأضافت الخارجية اليونانية، عقب اجتماع طارئ لقادة القوات المسلحة في البلاد، أن اليونان "لن تقبل بأي ابتزاز" و"ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

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