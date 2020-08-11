بعد 102 يوماً بلا كورونا.. نيوزلندا تعلن عن تفش جديد للفيروس

ترجمة راضية آيت خداش

انتشر فيروس كورونا المستجد مرة أخرى في نيوزيلندا بعد 102 يومًا من خلو البلد من حالات العدوى بكوفيد 19.

وفي وقت سابق اليوم، تم إغلاق قرية للتقاعد في أوكلاند بعد أن ظهرت أعراض أمراض الجهاز التنفسي على بعض المقيمين.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أنه سيتم فرض قيود جديدة مؤقتًا في أوكلاند حتى يتمكن مسؤولو الصحة من "تقييم الوضع".

وقالت وفقاً لمواقع محلية: "نطلب من سكان أوكلاند البقاء في منازلهم لوقف انتشار المرض. تصرف كما لو أنك مصاب بالفيروس، وكأن الأشخاص من حولك مصابين."

وفي تطورات جديدة، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 20 مليون حالة.

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