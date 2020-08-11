وفيات كورونا تتجاوز 13 ألفاً في كولومبيا والصين تسجل 44 إصابة جديدة

المصدر: وكالات

تخطّت كولومبيا عتبة 13 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، وذلك منذ اكتشافها أوّل إصابة في البلاد في 6 مارس، حسب الأرقام الرسميّة التي نُشرت أمس الاثنين.

وأبلغت وزارة الصحّة عن 312 وفاة إضافيّة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 13,154.

وسجّلت كولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، حتّى الآن 397,623 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19، بينهم 221,485 شخصًا تماثلوا للشفاء، وفق المصدر نفسه.

وبوغوتا البالغ عدد سكّانها ثمانية ملايين نسمة، هي البؤرة الرئيسيّة للوباء في البلاد، وقد سُجّلت فيها 34,4 في المئة من الإصابات المؤكّدة.

وكولومبيا رابع دول أمريكا اللاتينيّة تأثّراً بالفيروس، من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو.

ومدّد الرئيس إيفان دوكي حتّى الثلاثين من أغسطس إجراءات الحجْر المفروضة منذ 25 مارس، والتي تشمل استثناءات كثيرة خصوصاً في المناطق الأقلّ تأثّراً بالفيروس، وهي استثناءات تهدف إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد في البلاد.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الثلاثاء إنها سجلت 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم العاشر من أغسطس.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وسجلت اللجنة أيضا 17 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 31 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.



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