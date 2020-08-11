تحذير جديد لأوروبا الغربية من «كورونا».. والشركات تتخوف من القيود

المصدر: جنيف، ميونخ - البيان، وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية دول أوروبا الغربية إلى سرعة التعامل مع موجات تفشي جديدة لفيروس «كورونا»، في وقت تتخوف الشركات من ضغوط جديدة جراء عوائق الانفتاح.

وقالت المنظمة إن فيروس «كورونا» المستجد، الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

وأكد الطبيب مارك راين، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، أنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.

وتزيد مثل هذه التحذيرات الضغوط على الشركات والحياة الاقتصادية، وفي هذا الإطار كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد (إيفو) الألماني الاقتصادي أن الشركات في ألمانيا تتخوف من استمرار قيود «كورونا» لثمانية أشهر ونصف الشهر حتى الربيع المقبل.

وحسب المسح، فإن شركات قطاع الترفيه كانت في طليعة شركات الخدمات التي تتخوف من استمرار هذه القيود، وتوقعت هذه الشركات استمرار مواجهة صعوبات في أعمالها لمدة 13 شهراً.

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