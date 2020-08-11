«الصحة العالمية» متفائلة بالسيطرة على «كورونا»

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا.ودعا المدير العام للمنظمة د.تيدروس ادهانوم غبريسيوس إلى استمرار الضغط على الفيروس لقمعه،مشيداً بالنتائج التي نجحت بعض البلدان في تحقيقها للسيطرة على الوباء مثل نيوزيلندا التي وصلت الآن إلى مئة يوم دون أن تسجل أية حالة إصابة بالفيروس.

وقال إن البلدان التي تشهد عودة لزيادة الحالات في بعض المناطق بعد فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود عليها معرفة مدى سرعة الاستجابة لتفشي الفيروس وتوخي الحذر الدائم والاستمرار في التعامل بسرعة مع عملية الكشف عن حالات الإصابة والعزل واقتفاء أثر المخالطين، إضافة إلى توعية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكتظة ومراعاة التباعد الاجتماعي والغسيل الدائم لليدين وغيرها، مشدداً على ضرورة أن تكون عودة الطلاب إلى مدارسهم آمنة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة حرصاً ليس فقط على الطلاب ولكن على العاملين بالمدارس أيضاً.

وأفادت المنظمة بأن عدد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم قد تجاوز 20 مليون حالة، بينما بلغت الوفيات نحو 750 ألف حالة وفاة.في الأثناء، قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه بلاده لمرض كوفيد 19 سيصبح متاحاً أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.

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