روسيا تتخطى حاجز 15 ألف وفاة بكورونا

المصدر: وام

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 15 ألف حالة عقب تسجيل 70 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 15001 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا، في تقريرها اليومي، عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها و5118 إصابة مقارنة بـ5189 في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 892654 حالة، مشيرةً إلى تماثل 3259 حالة للشفاء، ليبلغ مجموع المتعافين 696618 شخصاً.

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