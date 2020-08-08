تهديدات بوجود قنابل في مراكز صحية بألمانيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن تهديدات بوجود قنابل وُجهت إلى السلطات الصحية في أنحاء ألمانيا خلال الليل، علماً أن عمليات البحث لم تكشف حتى الآن أي مواد مريبة.

وتم إخلاء مكاتب هيئة الصحة المحلية في أولبه في ولاية شمال الراين غرب فستفاليا مؤقتاً في وقت متقدم من ليل أمس بعد تلقي تهديد مماثل.

وأعطيت إشارة الأمان بعد تفتيش قام به شرطيون وكلاب بوليسية.

وتلقت السلطات الصحية في مدينة كولونيا مكالمة هاتفية تهديدية، برغم أن الشرطة قالت إنها لا تعتبرها جدية.

وبشكل منفصل في مدينة أنسباخ في بافاريا، تم إخلاء العديد من المنازل خلال الليل بعدما تلقت الشرطة مكالمة تزعم وجود تهديد وشيك لمكتب هيئة الصحة المحلية.

وفي يوليو، أخليت محاكم محلية في ألمانيا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

لكن لم يتم العثور على أي شيء ملموس في عمليات التفتيش كما لم يتم إجراء أي توقيفات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز