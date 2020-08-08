بشائر لقاح «كوفيد 19» من روسيا وأمريكا.. والعالم يترقب

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

بات الوصول إلى لقاح فعّال لفيروس كورونا مسألة وقت، حيث صرح نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، بأن اللقاح ضد «كوفيد-19» الذي طوره مركز «غماليا» سيتم تسجيله في الأيام المقبلة. في وقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن يتوفر اللقاح «قبل موعد الانتخابات الرئاسية»، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال غريدنيف رداً على سؤال من وكالة «إنترفاكس» الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري. وأضاف العمل جار حالياً على إعداد كميات كبيرة من اللقاح.

وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولاً ، لكن خبراء الصحة العامة يناقشون فيما بينهم مصدر قلق جديداً، ذلك أن سقف الآمال في الحصول على لقاح قد يكون مرتفعاً للغاية، حيث إن التصور الواثق من قبل السياسيين والشركات بأن اللقاح وشيك، ولا مناص منه، قد يخلق لدى الناس معتقدات غير واقعية.

وفي توقع أكثر تفاؤلاً من آراء خبراء الصحة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة «قبل موعد الانتخابات الرئاسية»، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.

مسؤولون أمريكيون وآخرون في شركة «مودرنا»، قالوا إن اللقاح الذي طورته الشركة الأمريكية لمكافحة مرض كوفيد-19 يمكن أن يصبح جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية أن بدء تجربة اللقاح، التي تضم 30 ألفاً أثبتت أنه آمن وفعّال وهو ما يمثل آخر عقبة قبل حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

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