إصابة حاكم أوهايو بكورونا قبيل لقاء مقرر مع ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مكتب حاكم أوهايو، الجمهوري مارك دواين، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبيل وصول الرئيس، دونالد ترامب، إلى الولاية.

وكان يفترض أن يكون دواين في استقبال ترامب في مطار كليفلند. وخضع لفحص كوفيد-19 قبل لقائه المقرر مع رئيس البلاد، بناء على البروتوكول المتبع في هذا الإطار.

ونشر حساب دواين على تويتر بيانا قال فيه إن حاكم الولاية لا يعاني من أية أعراض في الوقت الحالي، وأنه عاد إلى كولومبوس رفقة زوجته فران، التي لا تظهر عليها أية أعراض أيضا بحسب قناة الحرة.

وأشار البيان إلى أن دواين سيخضع لحجر صحي في منزله في سيدارفيل لمدة 14 يوما.

وأجرى نائب حاكم أوهايو، جون هستد، فحصا للكشف عن كوفيد-19 أيضا، وكانت النتائج سلبية.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان إن "الرئيس يتمنى للحاكم دواين الشفاء العاجل، ويشيد بالعمل الذي يقوم به في ولاية أوهايو العظيمة".

تجدر الإشارة إلى أن ديوان هو ثاني حاكم ولاية أميركية تؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب السلطات الصحية في أوهايو، فإن الولاية سجلت حتى يوم الأربعاء، 91 ألفا و171 حالة إصابة بكورونا وحوالي 3326 وفاة.

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