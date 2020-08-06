إصابات كورونا حول العالم تقترب من 19 مليوناً

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 708 آلاف و236 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ اليوم الخميس.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 18 مليون و843 ألفا و580 شخصاً في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 11 مليونا و159 ألفا و300 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وسجلت الأربعاء 6863 وفاة جديدة و262 ألفا و116 إصابة جديدة في أنحاء العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في أرقامها الأخيرة هي البرازيل مع 1437 وفيات جديدة والولايات المتحدة (1262) والهند (904).

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 158 ألفا و268 وفاة من أصل أربعة ملايين و824 الفا و175 إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليون و577 ألفا و851 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 97256 وفاة من أصل مليونين و859 ألفا و73 إصابة، تليها المكسيك مع 49698 وفاة (465 ألفا ومئة إصابة) والمملكة المتحدة بتسجيلها 46364 وفاة من أصل 307 آلاف و184 إصابة، ثمّ الهند مع 40699 وفاة (مليون و964 ألفا و536 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد بلجيكا الدولة التي لديها أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لسكانها إذ سجلت 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المملكة المتحدة (68) والبيرو (61) وإسبانيا (61) وإيطاليا. (58)

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 84528 إصابة (37 إصابات جديدة بين الأربعاء والخميس) تعافى منها 79057 شخصاً.

وأحصت أوروبا الخميس حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش 212 ألفا و23 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و279 ألفا وخمسين إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في أميركا اللاتينية والكاريبي 209 آلاف و934 (خمسة ملايين و231 ألفا و592 إصابة).

وسجّلت الولايات المتحدة وكندا 167 ألفا و263 وفاة (اربعة ملايين و842 ألفا و213 إصابة) وآسيا 68070 وفاة (ثلاثة ملايين و184 ألفا و253 إصابة) والشرق الأوسط 29022 وفاة (مليون و206 آلاف و747 إصابة) وإفريقيا 21636 وفاة (مليون و206 آلاف و747 إصابة) وأوقيانيا 287 وفاة (21725 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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