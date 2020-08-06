1262 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

سجلت الولايات المتحدة 1262 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء الساعة 20,30 (00,30 ت غ الخميس).

وبذلك يرتفع إلى نحو 158 ألفاً العدد الإجماليّ للوفيات التي تم إحصاؤها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في ديسمبر.

كما سجلت الولايات المتحدة 53,158 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4,82 مليون عدد الإصابات في البلاد بحسب الجامعة.

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