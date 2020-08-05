بالفيديو.. مقتل 13 شخصاً وفقدان مثلهم في فيضانات كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

ازدادت الخسائر الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي استمر لليوم الرابع على التوالي في سيئول وضواحيها والمنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية.

وبلغ عدد القتلى 13 بينما أصبح 13 آخرون في عداد المفقودين وفقا للإحصاءات الأولية حتى أمس، مع تجاوز عدد المنكوبين عتبة ألف شخص، وغرقت 5,751 هكتار من الأراضي الزراعية تحت المياه أو تعرضت للانهيار.

ووفقا لما نقلته (يونهاب) ذكره المقر المركزي لإدارة الكوارث والأمن أمس، توفى 13 شخصا جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ يوم الأول من الشهر، وظل 13 شخصا آخرون في عداد المفقودين بينما 7 أصيبوا بجروح.

وارتفع عدد المنكوبين الى 1,025 من 627 أسرة بزيادة حوالي 100 شخصا، وحسب المنطقة، شهد إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي وسط البلاد أكبر نسبة منكوبين.

وزاد حجم الأضرار من الممتلكات، حيث وصل عدد البلاغات عن أضرار منشآت خاصة وعامة الى 2,958 حالة منذ اليوم الأول من الشهر.

كما ورد 728 حالة من انهيار الطرق والجسور و403 حالات ضرر في السكك الحديدية و224 حالة من الانهيار الجبلي و101 حالة فيضان فروع نهرية و19 حالة متعلقة بسدود.

وبلغ الذين نجوا من الأضرار من خلال عملية الإنقاذ من سلطة الإطفاء حوالي 1,400 شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

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