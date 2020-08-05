الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 4 آلاف

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في أفغانستان قريباً، ليصل حجمها إلى 4 آلاف عسكري.

ولم يحدد ترامب في مقابلة له مع موقع «أكسيوس» متى بالضبط ستُخفض القوة العسكرية، كما رفض وضع إطار زمني محدد لها، لكن في 27 مايو الماضي أعلن أن واشنطن ستسحب جميع جنودها من أفغانستان «عندما يكون ذلك معقولاً».

وقال ترامب إنه ليس لديه «أي هدف في تحديد موعد عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان إلى البلاد»، مشيراً إلى أنه «يمكن إعادتهم إلى أفغانستان إذا أردنا ذلك».

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