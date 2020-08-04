"الصحة العالمية" تدعو إلى تطوير آمن للقاح "كورونا"

المصدر: أ ف ب

دعت منظمة الصحة العالمية إلى الامتثال للبروتوكولات واللوائح السارية لدى تطوير لقاح ضد كوفيد-19، بعد أن وعدت روسيا بإنتاج "الملايين" من جرعات اللقاح في مطلع عام 2021.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، رداً على سؤال عن التصريحات الروسية، إن "أي لقاح وأي دواء لهذا الغرض يجب أن يخضع بالطبع لجميع التجارب والاختبارات المختلفة قبل الموافقة على نشره".

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن "هناك إرشادات وتوجيهات واضحة ولوائح تنظيمية لإنجاز الأمور بطريقة آمنة وفعالة".

وتابع: "في بعض الأحيان يدعي باحثون أفراد أنهم عثروا على شيء ما، وهذا بطبيعة الحال خبر سار. ولكن هناك فرق كبير بين العثور على لقاح ناجح أو الحصول على إمكانية الحصول على لقاح ناجح بعد اجتياز جميع الخطوات".

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية "لم تر أي شيء رسمي حتى الآن".

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