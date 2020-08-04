تراجع إصابات كورونا في أمريكا وترامب: الفيروس ينحسر والوضع مشجع للغاية

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع "مشجع للغاية".

وكانت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا، ديبورا بيركس، قد حذرت قبل يوم من أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

واعتبرت في حديث لشبكة "سي ان ان" أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

لكن ترامب انتقد بيركس واعتبر أن تصريحاتها "مثيرة للشفقة"، وفق ما أورت "فرانس برس".

وسجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، أمس الاثنين، وفق تعداد لجامعة "جونز هوبكنز".

كما سجل أكبر اقتصاد في العالم 532 حالة وفاة أيضاً حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الثلثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرّراً في العالم.

والإثنين، هو اليوم الثاني الذي يسجل تراجعاً في الإصابات بعد خمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

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