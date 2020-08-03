تسجيل 4853 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك وواحدة بفيتنام

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الأحد تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 274 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 439046 حالة والوفاة إلى 47746.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وفي فيتنام قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين إنه تم تسجيل حالة إصابة محلية جديدة واحدة بفيروس كورونا مرتبطة بالتفشي، الذي حدث في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 621 حالة.

واستمرت فيتنام 100 يوم من دون تسجيل أية حالات إصابة منقولة محليا إلى أن عاد الفيروس للظهور في 25 يوليو.

وقالت وزارة الصحة إن فيتنام أجرت 482 ألف اختبار للكشف عن كورونا، ووضعت نحو 103 آلاف شخص في الحجر الصحي.

ويبلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فيتنام ست حالات.

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