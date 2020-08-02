ليبيا.. انهيار خدمي في مناطق ميليشيات الوفاق

المصدر: طرابلس - البيان

شهدت مناطق عديدة ضمن سيطرة ميليشيات الوفاق في ليبيا، تظاهرات شعبية غاضبة نتيجة انهيار الخدمات وتحكم اللصوص ومرتزقة تركيا بمقدرات الشعب الليبي.



وخرج سكان مدينة الخمس (135 كلم إلى الشرق من طرابلس)، اليوم الأحد، في مظاهرات غاضبة احتجاجاً على عدم توزيع حكومة الوفاق غير المعتمدة للكهرباء بشكل عادل. وقال شهود عيان إن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق فضّت المظاهرات برفع السلاح في وجوه المحتجين الذين كانوا يهتفون بشعارات تدعو إلى الإطاحة بحكومة فايز السراج.



وأضافوا أن المتظاهرين قاموا قبل ذلك بإغلاق الطريق العام المؤدي لمحطة كهرباء الخمس، إضافة إلى إشعال النيران والإطارات، احتجاجاً على سوء توزيع الأحمال داخل بلدية الخمس وتخصيص مناطق معينة لطرح الأحمال بها لساعات طويلة واستثناء مناطق أخرى.



كما تواصلت المظاهرات التي خرجت منذ السبت في عدة أحياء من العاصمة طرابلس احتجاجاً على الوضع المعيشي المزري من انقطاع الكهرباء وتأخر الرواتب وغير ذلك مما يثقل كاهل المواطنين.



وتشهد مناطق غرب ليبيا حالة من الفوضى العارمة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتكدّس القمامة في الشوارع وانهيار منظومة الخدمات، فيما اضطر سكان محليون إلى الدفع بلحوم أضاحيهم إلى حاويات القمامة وإتلافها بعد أن تضررت ولم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة حرارة الشمس الشديدة وغياب الكهرباء.

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