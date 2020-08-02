آخر تطوّرات تفشّي فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

أعلنت استراليا اليوم "الأحد" فرض حظر تجول في ملبورن ثاني مدن البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيتاح للسكان ممارسة الرياضة لساعة واحدة في اليوم ضمن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من منازلهم.

ورغم إعادة فرض القيود في أوائل يوليو، واصلت ملبورن تسجيل مئات الإصابات الجديدة اليومية. لذلك قررت السلطات المحلية فرض حظر تجول من الساعة 20,00 حتى الساعة 05,00 خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 200 ألف شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، نحو 75% منهم في البرازيل والمكسيك، بحسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية "الأحد" الساعة 8,30 ت غ.

ومع بلوغ الحصيلة 200 ألف و212 وفاة (من أصل أربعة ملايين و919 ألفا و54 إصابة)، باتت أمريكا اللاتينية والكاريبي ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء كوفيد-19، تليها أوروبا (210 آلاف و435 وفاة وثلاثة ملايين و189 ألفا و322 إصابة).

كما أودى فيروس كورونا المستجد بـ685,780 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد وضعته فرانس برس "الأحد" الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وشُخصت إصابة أكثر من 17,896,220 شخصا وفق تقارير رسمية في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث الوفيات إذ سجلت 154,449 وفاة، تليها البرازيل حيث سجلت 93,563 وفاة ثم المكسيك مع 47,472 وفاة والمملكة المتحدة مع 46,193 وفاة والهند مع 37,364 وفاة.

حظر السفر

ومنعت بلجيكا "السفر غير الضروري" إلى نافارا وأراغون وبرشلونة وليريدا في منطقة كاتالونيا، وإلى منطقة بحيرة جنيف التي تضم كانتونات فو وفالي وجنيف، ومحافظة مايين الفرنسية، بسبب الوضع الوبائي فيها.

كما أدرج على هذه اللائحة "الحمراء" للمناطق قطاعا سيفيرووتوشن ويوغوزابادن البلغاريان وعدد من المناطق في رومانيا (الوسط والجنوب الشرقي وجنوب مونتينيا وجنوب غرب أولتينيا) وكذلك مدينة ليستر في بريطانيا.

وسيفرض على المسافرين القادمين من هذه المناطق إجراء فحص لكشف الإصابة والخضوع للحجر.

تونس

تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس عشر مرات بعد شهر من فتح الحدود، وسجلت البلاد أول وفاة منذ عدة أسابيع.

تحذير

حذرت منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع "السبت" في جنيف من أن جائحة كورونا ستكون "طويلة الأمد".

وجاء في بيان "أن منظمة الصحة لا تزال تعتبر أن مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعيةً إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية" في مواجهة الوباء.

مهرجان سالزبورغ

انطلق مهرجان سالزبورغ النمسوي للموسيقى والأوبرا والمسرح بنسخته الـ100 في نهاية الأسبوع، رغم جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إلغاء أحداث كثيرة حول العالم، لكن مع تدابير وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المهرجان "السبت "مع عروض لأوبرا "إلكترا" للمؤلف ريتشارد شتراوس ومن توقيع المخرج البولندي كريشتوف فارليكوفسكي، ومسرحية "إيفريمان" التي تُقدم سنويا منذ إقامة هذا الحدث وهذه المرة أمام جمهور يضع كمامات.

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