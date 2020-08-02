لليوم الخامس.. أمريكا تسجل أسوأ أرقام للإصابات بكورونا

المصدر: وكالات

أحصت ​الولايات المتحدة​ مساء السبت 61,262 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا هو اليوم الخامس الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 60 الف إصابة، بحسب ​الجامعة​ في بالتيمور. كما تم تسجيل 1,051 وفاة ايضا في نفس اليوم. وبلغ إجمالي عدد ​الإصابات​ في الولايات المتحدة أكثر من 4,6 مليون بالإضافة الى 154,319 وفاة، ما يجعلها ​الدولة​ الأكثر تضررا في ​العالم​.

وتأتي هذه الأرقام ​الجديدة​ في الوقت الذي تستعد فيه ​فلوريدا​ لاستقبال العاصفة الاستوائية ايساياس، التي من المتوقع أن تتحول الى ​إعصار​ بمجرد اقترابها من الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية التي يجتاحها كوفيد-19.

ومن بين جميع الولايات الأميركية فإن ​كاليفورنيا​ فقط، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أي ما يقرب من ضعف سكان فلوريدا، سجلت المزيد من ​حالات​ الإصابة بفيروس كورونا. والسبت سجلت فلوريدا 179 وفاة جديدة، ليصل اجمالي عدد وفياتها الى رقم قياسي بين سائر الولايات الأخرى بلغ 6,843 وفاة.

وفي مواجهة الاعصار، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إنه من الأفضل "مجرد الاحتماء" عوض إرسال الناس الى ملاجىء مكتظة يصعب فيها المحافظة على التباعد الاجتماعي، ما لم يصبح الوضع أكثر تهديدا على حد قوله.

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