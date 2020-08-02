إعصار "إساياس" يقترب من فلوريدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يصل إعصار إساياس إلى الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فلوريدا في وقت لاحق اليوم.

وقال مركز الأعاصير إنه لم يكن من المتوقع أن يضرب الإعصار البر الرئيس بشكل مباشر، لكن موجات المد والرياح العاتية والفيضانات يمكن أن تؤثر في مناطق على طول الساحل.

وحذر المركز الوطني للأعاصير ومركز أعاصير وسط المحيط الهادئ من أن الأمطار الغزيرة من إساياس يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مفاجئة محتملة قد تهدد الحياة في جزر البهاما، وفيضانات مفاجئة وفي المناطق الحضرية، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء خدمات الصرف في شرقي فلوريدا وعبر كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية إلى منتصف المحيط الأطلسي وشمال شرقي الولايات المتحدة.

وصنف المركزان الإعصار في المستوى الأول، وهو الأدنى، في بيان أول من أمس.

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