قتلى وجرحى في اشتباكات على الحدود الأفغانية الباكستانية

المصدر: أ ف ب

اندلعت اشتباكات بين حرس الحدود الباكستانيين والعديد من الأشخاص، الذين حاولوا التوجّه إلى أفغانستان للاحتفال بعيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل أشخاص عدة، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس الجمعة.

وقدّمت كابول وإسلام آباد روايتين مختلفتين، وتبادل البلدان الاتهامات بالمسؤولية عن الواقعة التي حصلت أول أمس الخميس على الجانب الباكستاني من معبر شامان - سبين بولداك الحدودي في غرب البلاد.

واتهم مسؤولون أفغان، باكستان بإطلاق قذائف وفتح النار على حشد من المدنيين وبقتل 15 شخصا. في المقابل، قالت إسلام آباد إن القوات الأفغانية فتحت النار أولاً.

وقال عثمان علي، مفوض منطقة كويتا الباكستانية الحدودية، إن نحو 150 شخصا توافدوا الخميس إلى المعبر الحدودي وكان معظمهم يأملون في زيارة أقاربهم في أفغانستان للاحتفال بعيد الأضحى.

وعادة ما يكون هذا المعبر الحدودي مزدحما، لكنه بات مغلقا معظم الوقت في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد أعيد فتحه يوم الخميس مؤقتا.

وقال علي إن الحشد غضب عندما أُغلِق المعبر الحدودي مرة أخرى بعد ظهر الخميس.

وأضاف علي أن قوات الحدود "أطلقت النار في الهواء. هذا لم يؤد إلى مقتل أحد. لكن على اثر ذلك، بدأ المتظاهرون يلقون حجارة على الجنود".

وأشار المفوض إلى أن حرس الحدود لم يُطلقوا النار ولكنهم ردوا بإلقاء الحجارة، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين.

في الجانب الأفغاني، قال متحدّث باسم حاكم إقليم قندهار الحدودي لوكالة فرانس برس إن 15 شخصا قُتِلوا وأصيب 80 آخرون "نتيجة قصف ونيران متفرقة من قبل قوات الحدود الباكستانية".

وأضاف أن هذه الواقعة أودت بحياة شرطي وأن الضحايا الآخرين مدنيون.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد امان على فيسبوك إن "هجمات القوات الباكستانية على الأراضي الأفغانية الخميس" أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 50 آخرين.

لكن وزارة الخارجية الباكستانية وجهت الاتهام إلى القوات الأفغانية، مشيرة إلى أنها "فتحت النار (...) على مدنيين أبرياء (وعلى) القوات الباكستانية".

وذكر بيان أن القوات الباكستانية "لم ترد سوى في إطار الدفاع عن النفس".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز