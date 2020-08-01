سباق دولي لحجز لقاحات لا تزال تجريبية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ «كوفيد 19» تعمل عليه مجموعة سانوفي.

وقال البيان إنّ المفوضية تواصل «مناقشات مكثفة» مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل. كما تعاقدت سانوفي وغلاكسو سميث كلاين والولايات المتحدة، بتمويل يزيد على ملياري دولار.

وأعلنت سانوفي الفرنسية في بيان أن اللقاح التجريبي الذي يجري تطويره بالاشتراك مع شركة غلاكسو سميث كلاين البريطانية اختير للبرنامج الأمريكي «أوبيريشن وارب سبيد» الحكومي الذي يهدف إلى تزويد الأمريكيين بإمكانية الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، من خلال عدد من الاتفاقيات الموقعة مع مختبرات الأدوية.

ووفق تفاصيل العقد ستحصل الشركتان على ما يصل إلى 2,1 مليار دولار أمريكي مقابل تسليمها 100 مليون جرعة من اللقاح ككمية أولية. وقالت سانوفي إن التعاون «سيساعد في تمويل أنشطة تطوير وزيادة القدرة التصنيعية لشركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين في الولايات المتحدة لإنتاج اللقاح».

في الأثناء، قال مسؤول أمني أمريكي يتعقب التسلل الإلكتروني الصيني إن متسللين مرتبطين بحكومة بكين استهدفوا هذا العام شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية التي تطور أبحاث لقاح مضاد لفيروس كورونا والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وذلك في محاولة لسرقة المعلومات. ورفضت الصين الاتهام بأن متسللين مرتبطين بها استهدفوا مودرنا.

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