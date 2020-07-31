اختبارات كورونا مجانية للمسافرين العائدين إلى ألمانيا

المصدر: د ب ا

تبدأ ألمانيا اعتبارا من غد السبت توفير اختبارات مجانية لكافة المسافرين العائدين من الخارج للكشف عن إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد.

وينص على ذلك مرسوم أصدره وزير الصحة الألماني ينس شبان، والذي سيدخل حيز التنفيذ غدا.

وقال شبان اليوم الجمعة: "ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا هو إشارة تحذير واضحة. الفيروس لا يذهب في إجازة"، مضيفا أنه يتعين لذلك الخضوع للاختبار عند العودة من السفر.

ومن المقرر أن تكون هذه الاختبارات المجانية متاحة عقب العودة خلال 72 ساعة لدى السلطات الصحية والأطباء الممارسين.

ووفقا للمرسوم، يتحمل التأمين الصحي القانوني تكلفة الاختبارات. وكانت وزارة الصحة قد أشارت بالفعل إلى أن الحكومة الألمانية ستتولى في نهاية المطاف التمويل من خلال زيادة الدعم لشركات التأمين الصحي.

وأكد شبان أن العائدين من مناطق مصنفة على أنها خطرة فيما يتعلق بتفشي جائحة كورونا سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات إلزامية فور دخولهم البلاد.

وبحسب بيانات الوزارة، تم التخطيط للمرسوم بالتنسيق مع الولايات من أجل هذا الغرض، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل. وقال شبان: "الأمر يتوقف على كل فرد منا أكثر من الأوامر الحكومية. كلما كان اهتمامنا ببعضنا البعض أفضل في الحياة اليومية، أصبح من الممكن أن نتغلب على هذه الجائحة معا بشكل أفضل".

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