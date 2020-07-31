متوسط الإصابات الجديدة بكورونا في بريطانيا وفرنسا فوق حاجز ما قبل "الحجر"

أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، وذلك في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من شهر.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع الحكومة على الإنترنت أن تلك أكبر حصيلة إصابات يومية بالبلاد منذ أن سجلت يوم 28 يونيو 901 حالة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الخميس إن السلطات البريطانية قلقة من حدوث موجة تفش ثانية للفيروس في أوروبا، وإن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض المزيد من إجراءات الحجر الصحي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 1377 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 186573 حالة، ويرتفع المتوسط المتحرك للإصابات خلال سبعة أيام فوق حاجز الألف حالة للمرة الأولى منذ النصف الأول من مايو، عندما خففت فرنسا قيود العزل العام.

وقالت السلطات الصحية في بيان إنه يوجد 381 شخصا في وحدات الرعاية المركزة بسبب المرض، وهي أول مرة يرتفع فيها الرقم على أساس يومي خلال 16 أسبوعا.

وسجلت السلطات 16 وفاة جديدة بسبب المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30254 وفاة، وهو رقم يزيد على متوسط الوفيات المتحرك خلال سبعة أيام والبالغ عشرة.

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