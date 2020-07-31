«كورونا» يفاقم الهجرة وترامب يريد تأجيل الانتخابات

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

يبدو كما هو واضح أن وباء «كورونا» لم يوقف «قوارب الموت» التي تتجه إلى القارة العجوز حيث لايزال ركابها يبحثون عن حياة أفضل رغم ما يحيط بهم من مخاطر، حيث أعلنت إيطاليا أن الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «تولّد تدفقاً استثنائياً للمهاجرين»، فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس، إلى رغبته في تأجيل انتخابات الرئاسة، متحدثاً عن مخاوفه من تزوير أصوات الناخبين‭‭ ‬‬عند التصويت عبر البريد. وأشارت الداخلية الإيطالية في بيان إلى أن وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جدا، مشيرة إلى قوارب صغيرة تعبر البحر المتوسط من سواحل شمال أفريقيا دون أن يتم اعتراضها.



وتعليقاً على هذه القضية، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو : «يجب على الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه القضية على الفور، والعمل على توزيع الوافدين الجدد وبخاصة خلال هذه المرحلة من المخاطر الصحية العالية».



أمر محرج



في غضون ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي إلى رغبته في تأجيل انتخابات الرئاسة، بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا الذي تجاوزت وفياته في الولايات المتحدة عتبة الـ150 ألفاً. وتحدث ترامب عن مخاوفه من تزوير أصوات الناخبين‭‭ ‬‬عند التصويت عبر البريد، عبر سؤال طرحه في تغريدة له على «تويتر».



وفي سلسلة تغريدات نشرها، حذر ترامب من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى «انتخابات غير دقيقة واحتيالية في تاريخ الولايات المتحدة»، معتبراً أن الأمر سيكون «محرجا» لبلاده. وتساءل ترامب بشأن ما إذا كان يجب إرجاء الانتخابات ما لم يكن بإمكان الأمريكيين التصويت بشكل صحيح وآمن.

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